Booba répond violement aux attaques de Gims qui réplique

Enfin ça se chauffe un peu.

Cela fait désormais quelques jours que Booba est attaqué de toutes parts, par plusieurs rivaux. D'abord par Maes, qui l'attend de pied ferme pour un showcase à Dubaï pendant lequel il espère apparemment en découdre. Récemment, Sadek a également ré-attaqué le Duc, en parlant notamment de la mort de Brams. Enfin, c'est Gims qui se fait le plus virulent, lui qui n'arrête pas de le rabaisser, que ce soit concernant sa fortune, ses proches ou sur leur ancienne collaboration il y a quelques années.

Booba n'allait évidemment pas laisser tous ses ennemis essayer de l'abattre sans rien faire. Il a commencé en postant un joli montage de Gims, Sadek et Maes en train de danser en slip. Mais il s'est ensuite fait plutôt menaçant à plusieurs reprises : "Il est pas trop tard pour effacer cette vidéo Bilou. Tic Tac", écrit Kopp à propos de la vidéo dans laquelle Gims annonçait l'annulation du showcase de Booba à Dubaï. Suivi d'un "t'es vraiment pas prêt. T'étais beaucoup trop excité on t'a regardé faire. Maintenant observe".

.@GIMS il est pas trop tard pour effacer cette vidéo Bilou. Tic tac ⌛️ pic.twitter.com/kBQHrljA9O — Booba (@booba) November 23, 2023

On ne sait pas à quoi il fait référence car pour le moment il n'y a eu aucune véritable riposte de la part de Booba, seulement des menaces. Gims, de son côté, continue de s'en donner à coeur joie en parlant notamment du fait que Kopp insulterait l'islam et qu'il a utilisé ce motif pour faire annuler sa venue à Dubaï. Les clashs dans le rap ressemblent de plus en plus à ceux de la télé-réalité et franchement, on s'ennuie un peu...

arrête d’insulter l’islam c’est tout ce qu’on demande Winny rien d’autre 🤲🏾 @booba pic.twitter.com/KRN2sC330B — G I M S (@GIMS) November 23, 2023