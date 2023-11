Booba provoque Maes qui reçoit le soutien de Sadek

Ça commence à faire beaucoup de monde.

Vont-ils un jour arriver à l'éteindre? C'est la question que se posent tous les suiveurs assidus du rap français concernant Booba, qui s'est encore mis dans la position de "lui vs. le monde". La position qu'il préfère depuis 15 ans désormais, on pourrait même croire qu'il fait tout pour s'y retrouver le plus souvent possible. Mais cette fois, ça y est, tout le monde veut se "faire le Duc", à commencer par Gims, mais aussi Maes et Sadek, ainsi que d'autres encore probablement.

Après l'annonce d'un showcase à Dubaï, dont on ne sait pas s'il sera ou non annulé (à cause de l'intervention de Gims), Booba a reçu plusieurs demandes de "rendez-vous" musclé. Notamment par Maes, qui veut régler ses problèmes en tête à tête avec Kopp, qui lui semble refuser toute idée de tête à tête à part si ça se passe en terrain connu, visiblement au Five Palm à DubaÏ. Le Duc a d'ailleurs dévoilé une longue conversation privée avec Maes, dans laquelle ce dernier lui demande régulièrement de se voir en terrain neutre pour se taper une fois pour toutes.

Des demandes refusées par Booba, qui paraît étrangement craintif pour le coup. il se contente de poster des montages où on voit Maes en train de faire des pompes au dessus de ce qui ressemble à une influenceuse sur la plage, sans doute en référence à l'affaire Maeva Ghennam. Maes reçoit d'ailleurs un soutien inattendu dans sa guerre, de la part de Sadek, qui voudrait bien lui aussi rencontrer Booba pour régler ses comptes. Mais pour lui, pas de réponses de la part de Booba, comme il le montre lui aussi en postant le screen de sa conversation.

Tu ne fait que confirmer que la p*terie n’est jamais fini j’ai jamais vu plus clair que @MaesOfficiel

Moi je suis trop nul en bagarre mais je vais te vaincre d’une autre façon https://t.co/pdK0Zhv1FR — sadek (@Sadekniuum) November 26, 2023

Ça commence à faire beaucoup de monde qui veut le taper...