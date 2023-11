Rick Ross relance son beef avec 50 Cent

Ça n'est pourtant jamais une bonne idée d'attaquer Fifty...

Parmi les gros clashs qui ont fait vivre le rap US dans les années 2000 et 2010, on peut notamment parler de celui en 50 Cent et Rick Ross. L'un, est un jeune troll de la street new-yorkaise, avec une très grande gueule et de quoi assumer derrière, quand l'autre était un personnage impressionnant, sorte de parrain de Miami et de la Floride, mais complètement fictif. C'est d'ailleurs Fifty qui avait révélé les anciennes fiches de paie de Rick Ross en tant que maton, tout en dévoilant une vidéo un peu hot avec sa "baby mama".

Rick Ross et 50 Cent ne peuvent donc plus se blairer 15 ans environ. Et si le conflit était un peu passé aux oubliettes depuis quelques temps, Rick Ross vient de le relancer ! Lors d'une interview avec le média Rolling Stone, Rozay a déclaré : "Tout ce qu'a fait 50 Cent, c'est de la merde", au moment où on lui demandait son avis sur le film "Get Rich Or Die Tryin'". En parlant du fait que le réalisateur du film n'avait plus rien fait après, Rick Ross en rajoute une couche : "RIP, regarde ce que Fifty t'a fait. Mais au moins il aura eu son propre film sur lui. Il a tiré avantage du système. Mais, en vrai, qui veut voir un film à propos de 50 Cent?".

Toutefois, il y a un morceau qui trouve grâce aux yeux de Rick Ross, il s'agit de "Hate It Or Love It", en feat avec The Game, qui est un véritable classique. On imagine que 50 Cent va être attentif à ce qui s'est dit sur lui et qu'il répondra. Et que Rick Ross, une fois de plus, va perdre le clash, car que ce soit il y a 15 ans ou maintenant, personne dans le game n'est un plus gros troll que Fifty...