Rick Ross veut devenir maire de sa ville...

Le rappeur se voit déjà avec les clés de la cité.

Rick Ross a fait une déclaration surprenante sur ses réseaux en affirmant vouloir se présenter aux prochaines élections municipales de sa commune, Fayetteville dans l’état de Georgie.

L’artiste serait-il en plein crise de la quarantaine ? Depuis quelques années, Rozay semble effectuer d’importants changements dans sa vie. Pour commencer, il a (enfin) passé son permis, ce qui n’est pas anodin pour quelqu’un qui possède plus d’une centaine de voitures, il se lance dans de nouveaux projets (liés ou non à la musique) ainsi que de nouveaux partenariats. En d’autres termes, ça bouge du côté de William Leonard Roberts II, de son vrai nom. Aujourd’hui, le rappeur semble vouloir s’attaquer à un autre gros dossier, la ville où il réside dans son immense manoir.

Il semblerait que tout ait commencé après un refus de la part du comté de sa ville . En effet, Rick Ross a déposé une demande d’autorisation pour organiser à nouveau son exposition de voitures et de motos à son domicile (on parle d’une propriété de plusieurs hectares) et celle-ci a été rejeté par la Commission d’aménagement et de zonage du comté de Fayette. Les festivités de l’année dernière n’ont apparemment pas plu au voisinage, qui a signé une pétition afin d’empêcher la teneur de l’événement. Cependant, avec le succès de son précédent "homemade" salon de l’automobile, l’interprète de "Watcha Gon’ Do" n’allait certainement pas en rester là. Le mercredi 17 mai, Rick Ross s’est donc exprimé sur Instagram et a confirmé que l’événement aurait bel et bien lieu le 3 juin prochain.

En plus de cette annonce, il a également surpris toute sa fan base en déclarant qu’il allait également se présenter aux prochaines élections afin de devenir maire de Fayetteville. Il disait :

"J’aime tellement Fayetteville. L’année prochaine je me porte candidat à la mairie. Oui oui, le boss Rick Ross candidat à la mairie de Fayetteville. Je veux savoir combien de voix est-ce qu’il faut pour devenir maire de Fayetteville. J’ai besoin de savoir ça parce que c’est ce que je veux devenir. On va faire en sorte que ça arrive et on va s’éclater. On va donner aux gens des opportunités, on va leur donner des augmentations et bien sûr, on va aussi se débarrasser de certaines personnes".

Le grand sourire du rappeur ainsi que son insistance sur la date du 3 juin démontrent une certaine ironie dans sa déclaration. Un beau coup de promo pour son événement, même si avec Rick Ross, tout peut arriver !