Rick Ross organise une exposition de voitures dans son manoir !

La "Promise Land" du Bawz, ça a l'air d'être quelque chose.

Rick Ross fait partie des personnages qu'on aime le plus suivre dans le paysage du rap US. Pourtant, son passé d'ex-gardien de prison ne plaide pas forcément en sa faveur au départ, même s'il a récemment avoué qu'il était en fait un très mauvais maton, mal payé, souvent en retard et pas très en forme physiquement. Mais son talent au micro, son aisance à incarner son personnage de mafieux, et son côté assez drôle par plein d'aspects (vannes, egotrip à outrance, folie des grandeurs) le rendent assez attachant.

En parlant de folie des grandeurs, en voilà une nouvelle à rajouter à son compteur déjà bien rempli. Le rappeur possède une énorme propriété, un manoir, en Géorgie, avec des hectares de terrain et une baraque immense, très luxueuse. Cette semaine, il a décidé d'y organiser une énorme exposition de voitures et de motos. Une sorte de Salon de l'Automobile organisé par lui-même, à domicile, et au vu des vidéos et des images qu'on trouve sur Internet, l'événement a eu beaucoup de succès, avec énormément de monde et plein de modèles mythiques à admirer.

Rick Ross avait également prévenu que cette exposition serait une "gun free zone", aucune arme n'était acceptée dans l'enceinte de la propriété et des portiques étaient apparemment installés aux entrées. Le show était sold out depuis un bout de temps, et plus de 4000 personnes (rien que ça...) étaient attendues pour l'événement, qui n'a pas déçu. Une Lambo Murcielago, un Tank customisé, une Chevrolet Impala de 1971, il y en avait pour tous les goûts. Rien à dire, c'est la grande classe et on félicite Rozay qui teasait l'événement depuis plusieurs mois, en disant que ça allait être énorme. On espère voir un jour ce genre d'initiative complètement folle voir le jour en France, mais pour l'instant, aucun rappeur FR n'a l'air assez riche pour avoir ce genre de manoir et organiser tout ça. Et puis les tanks ici, c'est interdit non ?