6ix9ine pas autorisé à quitter la République Dominicaine

Tant que son histoire d'agression n'a pas été mise au clair.

Il s'était tenu tranquille un bon moment, au moins au début de l'année 2023, notamment après s'être fait sévèrement casser la gueule dans les toilettes d'une salle de sport à Los Angeles. On pensait qu'il avait compris qu'il fallait faire profil bas pendant quelques temps, après avoir provoqué la terre entière pendant son prime. Mais 6ix9ine n'arrive pas à se gérer lui-même et il 'sest empressé de se remettre dans les embrouilles : mi-octobre, il s'est fait arrêter par les autorités de République Dominicaine pour une agression avec coups et blessures sur un producteur de musique.

Placé en détention par les autorités dominicaines, il avait apparemment été relâché après le paiement de sa caution en l'attente de son procès. Il a donc voulu quitter le pays en jet privé pour prendre du bon temps, mais il n'avait pas prévu qu'il déclencherait une "alerta migratoria", sorte d'interdiction de quitter le territoire en quelques sortes. Son avion a donc été arrêté, il a atterri et 6ix9ine a dû en sortir, et il devra également demeurer en République Dominicaine jusqu'à la fin de son procès.

6ix9ine reportedly "not allowed" to leave Dominican Republic following assault charges https://t.co/3Yh0bOWXIA pic.twitter.com/ewPMhDEadP — HipHopDX (@HipHopDX) November 6, 2023

Le mois dernier, 6ix9ine avait remercié ses fans pour leur soutien, en promettant notamment aux dominicains un concert gratuit. Ce qui est sûr, c'est que son histoire est loin d'être réglée et que sa récente "tentative de fuite" ne va rien arranger. Le rappeur a été condamné dans un premier temps à prendre des cours de gestion de la colère, en attendant un verdict officiel de la part de la justice.