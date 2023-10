Maes allume tout le 92i et Booba

Attention Maes, ça fait beaucoup de gens d'un seul coup là...

Toujours aucun appel au calme ou à l'apaisement dans le conflit qui oppose Booba et Maes depuis presque deux ans désormais. En même temps, connaissant la mentalité des deux artistes, le contraire aurait été étonnant. On peut même dire que le conflit s'est réchauffé depuis quelques semaines avec des attaques de plus en plus violentes, notamment du côté de Maes, qui n'a pas hésité à allumer Booba sur ses sombres histoires de NFT. Mais surtout, il a aussi décidé de s'attaquer à tout le 92i, la structure fondée par Booba.

Il avait déjà commencé par attaquer SDM et Sicario il y a plusieurs jours. Cette fois, il y va de manière plus frontale et attaque tous les artistes signés chez 92i: Usky est qualifié d'"éteint", Gato Da Bato se voit affublé d'un emoji clown (probablement pas la meilleure idée, s'attaquer à Gato...), Elia se mange un "meskina", JSX est "disparu", Jolie, Chaxx, DopeBoy DMG et Dixon sont appelés des "inconnus". Le clash entre Didi B et Booba est également mentionné, Green Montana est porté "disparu", et SDM est affublé d'un joli emoji chien.

On imagine que tous ces artistes apprécieront... Une chose est sûre en tout cas, en faisant ça, Maes a impliqué tout le reste du label de Booba dans le clash, alors que la plupart étaient plutôt distants jusqu'ici. On espère pour lui qu'il a les reins solides ! En dessous de sa story est marquée la mention "Ils sont en développement", comme pour dire que Booba ne s'occuperait pas bien des artistes signés chez lui. On imagine que la réponse du camp adverse ne va pas tarder...