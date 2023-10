Maes attaque le 92i, SDM riposte

Attention, SDM n'habite pas à Miami lui...

La grande nouvelle de ce début de mois d'octobre dans le rap game, c'est le turnover qui a eu lieu dans le jury de "Nouvelle École", pour sa saison 3. Un jury presque entièrement remanié, puisque Niska et Shay l'ont quitté, et sont remplacés par Aya Nakamura et... SDM ! Une nomination un peu "surprise" pour le jeune rappeur, qui est clairement un artiste de la nouvelle génération du Rap FR. Mais, surtout, la nouvelle semble n'avoir pas plu à Maes qui a profité de l'occasion pour attaquer le 92i sur les réseaux.

.@booba c'est bon SDM il est producteur ? En indé ? Il peut juger les gens ouuu ? Avec tes artistes en developpement depuis 2018 frere il etait trkl dans sa vie Adrien l'agent immobilier mtn il croit qu'il à éteint .. éteingnez le studio svp 🤣🤦🏻 pic.twitter.com/hrv35ElToH — Maes (@MaesOfficiel) October 14, 2023

Le rappeur de Sevran a partagé des captures d'écran d'un article dans lequel Booba a taclé l'ancien jury de "Nouvelle École", en déclarant qu'ils n'étaient que des influenceurs, et qu'aucun des 3 artistes n'était producteur ou indépendant. Pour en rajouter une couche, Maes a interpellé Booba en le confrontant à ses anciens propos : "c'est bon SDM il est producteur ? En indé ? Il peut juger les gens ouuu ? Avec tes artistes en développement depuis 2018 frère il était trkl dans sa vie Adrien l'agent immobilier mtn il croit qu'il à éteint .. éteignez le studio svp".

SDM il est toujours 92i. Enlève mon nom d’ta bouche. https://t.co/dzaTd2BpjS — LIENS DU 100 ➑ (@Sdm__92) October 14, 2023

La deuxième partie de la phrase est directement adressée à Sicario, artiste 92i lui aussi et qui avait un temps exercé le métier d'agent immobilier. Évidemment, les concernés ont répondu, et c'est surtout la réponse de SDM qu'on retiendra : "SDM il est toujours 92i. Enlève mon nom de ta bouche". Une phrase qui rappelle celle que Will Smith a prononcée à Chris Rock avant de le gifler... L'avertissement est lancé pour Maes !

C’est pas bien poto tu m’insultes alors que je te calcules même pas 🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️ tu devrais plutôt pensé à la Palestine, ça fait 4 jours c’est terrible. Le pire c’est que tu a pas envie de me clasher, tu ma bloquer et tu supprime mes réponse. lache ça, y’a R 💪🏽 pic.twitter.com/MEGHA01Id7 — sicario 92i (@sicario_92i) October 14, 2023

Booba a aussi répondu, en demandant à Maes d'aller se reposer. Maes, lui, a profité de l'instant pour dire à SDM que c'était un "gentil" et lui dire de lâcher l'affaire. Pas sûr que SDM le prenne bien...