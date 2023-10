Booba vs Maes : le clash repart fort

On veut la bagarre maintenant ça parle depuis trop longtemps.

Cela faisait presque un mois que le conflit virtuel entre Booba et Maes semblait un peu s’essouffler. A la fin du mois de septembre, les deux rappeurs étaient apparemment de passage en France, et ils avaient tous les deux l'air de se chercher. Mais bizarrement, comme souvent, personne n'a trouvé personne, et on croyait que ça suffirait à éteindre l'histoire d'elle-même, sans toutefois effacer les rancœurs. Mais le clash semble désormais reprendre de plus belle, cette fois, sous l'impulsion de Maes.

Le rappeur de Sevran a appris que Booba serait lui aussi de passage à Dubaï dans quelques semaines, et du coup, il lui a évidemment proposé un bon vieux tête à tête à l'ancienne dans une vidéo bien provoc' : "frérot tu sais par qui passer pour faire passer des messages de paix [...], passe par cette même personne pour m'envoyer ta localisation quand t'arrives, le 2, à DubaÏ. [...] Ici, y a pas de couteau, y a pas de tarpés, y a rien du tout. Il y a que la bagarre". Maes enchaîne ensuite avec quelques menaces d'ordre physique, et affirme qu'il "veut en découdre".

T'es dans un film petit 🤣 continue a poster insulter 👍🏽 Par contre j'arrive le 21 novembre à Dubaï inchallah pas le 2 ( mal renseigné petit ) et je reste au Palm. T'aurais pas du faire cette vidéo malheureux avec ton t-shirt UFC des barres 🤣🤣🤣 Il veut en découdre il a dit 🤣 pic.twitter.com/JaF7te8Lnq — Booba (@booba) October 25, 2023

Une vidéo qui n'a évidemment pas plu à Booba, qui a répliqué en publiant un audio de Maes (d'extrêmement mauvaise qualité. Des enregistrements comme ça en 2023 c'est honteux...), ainsi qu'un tweet dans lequel il semblait accepter l'invitation de Maes. Les deux rappeurs ont toutefois un petit désaccord sur la date : "t'es dans un film petit. Continue à poster, insulter. par contre j'arrive le 21 Novembre à Dubaï inchallah, pas le 2 (t'es mal renseigné petit) et je reste au Palm. T'aurais pas dû faire cette vidéo malheureux avec ton t-shirt UFC, des barres, il veut en découdre il a dit". Il a ensuite publié une salve de montages humoristiques, dont l'un où on voit Maes en train de faire de la couture, et une autre

.@MaesOfficiel bonne fin d'carrière à toi. C'est dommage t'étais fort quand t'étais bien entouré. C'est la vie... Et n'oublies pas ton plus gros hit c'est Madrina que je t'ai écris et donné. Courage petit. #92i 🏴‍☠️ pic.twitter.com/JZFrzoQ2Vj — Booba (@booba) October 25, 2023

.@MaesOfficiel concentre toi sur ta musique au lieu de te lancer dans la couture 🤣 Au Five on t'as dit!!!! Georgeeeyyyyyyyyyyy 🤣🤣🤣 Et laisse SDM il est au sommet y t'as vondevondavoné comme jamais t'es personne petit. #madrina #ditmercigeorgey #leschiffres 🏴‍☠️ pic.twitter.com/Ji4ZbOsPF7 — Booba (@booba) October 25, 2023

Il y a quelques minutes, Maes vient également de surenchérir, en ressortant l'épineux dossier des NFT lancés par Booba, qui ont évidemment été un énorme flop. Un bon coup bien vicieux comme on les aime. On espère tout de même que les deux rappeurs vont se mettre d'accord sur la date et le lieu de leur rencontre à Dubaï, histoire que ça se termine une bonne fois pour toutes.