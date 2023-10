Sadek va être jugé pour délit de fuite

On ne comprend plus grand chose à cette histoire...

Sadek a fait le buzz un peu malgré lui le week-end dernier. Le rappeur de Neuilly-Plaisance a été le sujet d'un article du Parisien, dans lequel il était écrit que l'artiste avait eu un accident Boulevard de la Villette, le dimanche matin aux alentours de 9h. Une collision après laquelle Sadek se serait enfui en courant, toujours selon le Parisien, avant d'être rattrapé par les forces de l'ordre, qui l'ont apparemment contrôlé positif à l'alcool et aux stupéfiants.

Un sacré accident de parcours, donc, mais le rappeur était très vite réapparu sur les réseaux sociaux, en pleine forme, ne semblant pas du tout pré-occupé par cette histoire de collision. On a même cru, à un moment, qu'il s'agissait d'un coup de promo savamment orchestré par Sadek et ses équipes, sauf que... Le Parisien persiste et signe : Sadek a bien été impliqué dans un accident dimanche dernier, et emmené en garde-à-vue à la suite de ses contrôles positifs.

Selon le média, le Parquet de Paris a "ordonné aux enquêteurs du commissariat à l’issue de sa garde à vue de lui délivrer une convocation devant le tribunal correctionnel pour 'délit de fuite après un accident de la route'". Une sale nouvelle pour le rappeur donc, qui avait profité du coup de buzz pour annoncer la sortie d'un album le 8 décembre prochain. On espère que d'ici là, on sera en capacité de faire un peu plus la lumière sur cette affaire, décidément très étrange, et que la sanction ne sera pas trop forte pour le rappeur.