Gunna transformé depuis sa sortie de prison

Le rappeur a changé son hygiène de vie.

Si passer par la case prison ne fait plaisir à personne, certains rappeurs américains semblent vivre ça d'une manière plus positive que les autres. On se rappelle notamment de Gucci Mane, qui est ressorti transformé de sa dernière incarcération en 2016 : il a perdu tout le poids que lui avait fait accumuler la lean (et l'alcool), et est surtout ressorti totalement sobre et débarrassé de la plupart de ses addictions. Gunna semble lui aussi avoir profité de son emprisonnement pour faire quelques changements dans sa vie.

S'il avait toujours été productif, il est encore passé à la vitesse supérieure cette année, en multipliant les sorites avec beaucoup de succès. Son hit "fukumean" a d'ailleurs atteint le top 10 du Billboard, une première pour Gunna en solo. Mais il s'est surtout mis au sport, comme de nombreux internautes l'ont remarqué. Alors qu'on l'avait toujours connu un peu "joufflu", avec de l'embonpoint (on est cependant pas non plus sur du Big Pun), le rappeur est apparu radicalement changé sur une photo récente, prise à la salle de sport.

Gunna looks like a whole different person in new gym photo https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/guulFCkkYi — HipHopDX (@HipHopDX) September 1, 2023

On y voit Gunna de profil, en plein exercice, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ressemble presque à un athlète désormais. Un changement qui a d'ailleurs inspiré de très bonnes blagues sur Twitter de la part des internautes US : "Sergio made it out the kitchens", en référence à son vrai nom, Sergio Kitchens. L'artiste semble avoir complètement repris sa vie en main, on ne peut que le féliciter. Même s'il reste toujours cette sombre histoire de "coopération avec la justice" pendant l'affaire YSL à éclaircir, même si on en saura plus dans les prochaines années, une fois que Young Thug sera lui aussi sorti de prison notamment.