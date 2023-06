Young Thug accuse-t-il Gunna d'être une balance dans "Jonesboro" ?

Les américains sont comme des fous.

Le procès "YSL", qui est la plus grosse affaire judiciaire et criminelle de toute l'Histoire du rap game, continue de faire couler beaucoup d'encre du côté des USA. Il faut dire que deux des plus gros rappeurs du game se sont retrouvés sous le projecteur de la justice : Young Thug, encore en prison, et Gunna, sorti lui assez rapidement. Et forcément, dans ces cas-là, on se demande pourquoi l'un est sorti plus tôt que l'autre, et Gunna est donc souvent insulté de balance ces dernières semaines.

Mais cette semaine, c'est la sortie d'un morceau de Young Thug qui a mis le feu au poudre en relançant les rumeurs de plus belle. En effet, Thugger a sorti un tout nouvel album cette semaine, "Business Is Business". Un projet sur lequel on retrouve pas mal de stars, comme 21 Savage, Drake, Future, Travis Scott, ou encore Lil Uzi Vert, et sur lequel on trouve aussi le morceau "Jonesboro". Un morceau qui a attiré l’attention des internautes, pour une ligne en particulier : "Y'all niggas just a bunch of dykes fuckin' niggas, Nigga told and hе was my homie, I can't miss him".

Ou en français approximatif : "mon pote m'a dit 'vous n'êtes qu'une bande de putain de gouines', il ne peut pas me manquer". En clair, il accuse un de ses ex-potes d'un manque de loyauté. Et les internautes se sont mis à s'affoler, en affirmant que cette phrase viserait spécifiquement Gunna, pour la raison mentionnée plus tôt dans l'article. On a du mal à croire que Young Thug aurait pris autant de précautions pour ne pas nommer Gunna si c'était vraiment lui qui l'avait balancé. Surtout, les morceaux ont apparemment été enregistrés en 2022 avant l'entrée de tout le label YSL en prison.

Le mystère est donc toujours aussi épais...