Gunna enchaîne les sorties !

Le rappeur a dévoilé trois clips après avoir annoncé la sorti de son nouvel album "A Gift & a Curse".

Quelques heures après avoir dévoilé "Back to the moon" l’artiste originaire d'Atlanta vient d’ajouter deux nouveaux clips. Après avoir connu une année difficile suite à son passage en prison, le rappeur est plus inspiré que jamais.

Perdu dans ses pensées dans "idk no more" l’artiste s’enferme dans une pièce capitonnée répètent en boucle "Je ne sais plus, je ne sais plus/Je ne peux pas mettre le doigt dessus, je ne connais pas le code/Ils n'ont jamais été habitués à l'argent, ils ne savent pas comment jouer au ballon/Ils me cherchent, ils ne savent pas que je construis un mur/J'esquive la loi, je ne fais confiance à personne".

Toujours enfermé dans une boîte, dans "i was just thinking" Gunna se remémore son passé trouble, ainsi que sa récente incarcération.