Drake allume Pharrell et Pusha T sur l'album de Travis Scott

Drizzy relance le beef.

Drake se fait de plus en plus rare dans l'industrie musicale. Alors qu'il était omniprésent il y a encore quelques années, il contrôle désormais ses apparitions et ses sorties. Peu de nouveaux albums, mais on le retrouve souvent en featuring avec les grandes stars du Rap Game US, ou en compagnie d'artistes comme 21 Savage pour un album commun. Et cette semaine, c'est sur l'album de Travis Scott, "Utopia", qu'on a retrouvé le canadien visiblement en pleine forme, sur le morceau "Meltdown".

Un morceau où l'humeur est au kickage, avec un mood très sombre, mais c'est surtout les paroles qui ont interpellé les médias spécialisés américains. Et notamment la fin du couplet de Drake dans lequel il s'attaque une fois de plus à Pusha T, mais aussi à Pharrell. "Man, fuck all that spinning the narrative shit/I melt down the chains that I bought from your boss, Give a fuck about all of that heritage shit, Since V [Virgil] not around the members done hung up the Louis/They not even wearing that shit", peut-on entendre de la part du canadien.

Pour ceux qui n'ont pas fait d'anglais, on va essayer de vous résumer tout ça. Globalement, il attaque Pharrell et Pusha sur leur taff pour Louis Vuitton en disant qu'à cause d'eux, plus personne ne porte de LV depuis la mort de Virgil Abloh. Drake dit aussi qu'il a fait fondre la chaîne à l'effigie du groupe NERD qu'il avait achetée à Pharrell. Il dit aussi, un peu plus loin, qu'il a failli débarquer à Paris lors du défilé LV avec des membres de gang canadien pour lever Pusha, mais qu'un procès lancé par Vogue l'en a empêché.

Bref, du très sale, on imagine que Pusha T ne va pas laisser passer tout ça.