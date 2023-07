Drake : son père donne son conseil pour une vie amoureuse réussie

Il va droit au but.

Chez les Graham l'amour et les femmes, c'est visiblement une affaire de famille. Si le fils est un "certified loverboy" assumé, le père est quant à lui un véritable conseiller matrimonial, comme nous le prouve une vidéo devenue virale sur TikTok. En effet, alors que plusieurs fans attendaient patiemment le rappeur canadien en bas de son immeuble à New-York, ils ont eu la surprise de voir débarquer son père, Dennis Graham, venu rendre visite à son fils. Sautant sur l'occasion, l'un d'entre eux lui demande alors s'il pense qu'il pourra un jour avoir des enfants. Et la réponse du père de Drake est tout simplement exceptionnelle.

"Continue de bai**r"

Une réponse simple et directe qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes, hilares dans les commentaires.

"Je veux le père de Drake dans un podcast"

"C'est tellement improbable mais j'adore !"

"Un véritable avis d'expert"

On espère donc que ce conseil saura trouver sa cible ! On ne pouvait en tout cas pas en attendre moins de la part du père de Drake, qui de son côté expliquait récemment en interview pourquoi il n'était toujours pas marié. Si ça a bien évidemment un lien avec son emploi du temps bien rempli, il est difficile de croire que ce n'est pas aussi parce que Dreezy apprécie papillonner. On devrait probablement en savoir plus sur son prochain album "For All The Dogs" dont la sortie est annoncée pour le mois d'août.