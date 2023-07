Quavo impliqué dans le braquage d’un yatch ?

C’est ce qui s’appelle se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment...

Quavo est à nouveau au cœur d’une soirée...qui a mal tourné. Le rappeur américain était présent sur un yatch à Miami, au moment d’un braquage.

Il y a moins d’un an que la vie de Quavious Keyate Marshall de son vrai nom, a pris un tournant dramatique, à la mort de Takeoff. L’oncle et le neveu étaient ensemble à Houston lorsqu’une fusillade a éclaté après une partie de dés, tuant Takeoff d’une balle dans la tête. Depuis, Quavo est le premier à enchaîner les hommages et à célébrer la mémoire de son neveu, dès qu’il le peut.

Aujourd’hui l’artiste essaie de retrouver goût à la vie et prépare même un album, nommé "Rocket Power", dédié entièrement à Takeoff. Cependant, les problèmes semblent le poursuivre. En effet, selon le média américain Page Six, l’ancien Migos se trouvait sur un yatch avec des amis à Miami le dimanche 23 juillet, lors d’un braquage.

Deux hommes présents sur le bateau auraient commencer à devenir agressifs envers le capitaine et les employés lorsqu’il leur a été demandé de quitter le bateau. Leur location venait de prendre fin, mais les deux individus, Cornell A.Whitfield et Anteneh A.Workeneh, n’avaient aucune intention de partir et ont exigé un remboursement. C’est là que les choses ont dérapé. Le duo a alors ont alors menacé verbalement tout le monde et a également saisi le téléphone et le portefeuille du capitaine. La police est ensuite intervenue et ne semble pas avoir cherché à comprendre quoi que ce soit, puisque plusieurs personnes ont été détenu, dont Quavo !

Pourtant non impliqué dans le braquage, l’interprète de "Turn Yo Clic Up" était bel et bien présent sur le yatch, ce qui lui a valu les même suspicions que les autres, de la part de la police de Miami. Sur une vidéo partagée par TMZ, on peut effectivement voir le rappeur détenu, avec les mains attachées dans le dos. Le sourire aux lèvres, il semble ne pas comprendre la situation et rire nerveusement de cette dernière (et on ne va pas lui en vouloir pour ça, la situation est quand même improbable).

Heureusement, Quavo a ensuite été relâché et a pu quitter les lieux avec son entourage. Plus de peur que de mal.