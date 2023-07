Les rappeurs spill the tea !

Nouvel extrait de son prochain album "Rocket Power" Quavo revient en force avec son ami de longue date Future. Produit par Atake, Basobeats, Sluzyyy et MacShooter49 le titre "Turn Yo Clic Up" est centré sur le maintien de la position de son équipe au sommet par tous les moyens nécessaires. La rancœur s'instale dans ce nouveau titre ou Future s'en prend de nouveau à Russell Wilson (nouveau mari de son ex femme).