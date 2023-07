Quavo n'arrive pas à faire le deuil de Takeoff

On peut le comprendre...

Voilà déjà plus de neuf mois que Takeoff nous a quitté. Et le temps ne semble pour l'instant pas réussir à apaiser le coeur de Quavo, toujours profondément meurtri par la disparition brutale de son neveu. Sur Instagram, le rappeur d'Atlanta a justement partagé un nouveau message plein d'émotion, accompagné d'une photo en noir et blanc de Take.

"Je pense à toi tout le temps, je ne t'oublierais jamais !!! Tu me manques tellement et personne ne prendra ta place mon frère, mon bras droit."

Quavo shares a message for Takeoff 🙏 pic.twitter.com/7ScR0LFrOx — Daily Loud (@DailyLoud) July 12, 2023

Un nouvel hommage qui s'ajoute à tous les autres déjà partagés par Quavo ces derniers mois. Le plus fort d'entre eux reste sans aucun doute celui rendu lors de la dernière cérémonie des BET Awards avec Offset. Alors qu'ils étaient jusque là en froid, les deux anciens membres des Migos s'étaient exceptionnellement réconciliés en mémoire du défunt dernier membre du trio, interprétant même leur mythique "Bad N Boujee".

Quavo and Offset performed at the 2023 BET Awards together honoring Takeoff 🔥 🫱🏽‍🫲🏽 pic.twitter.com/wPGxz8JUr2 — No Jumper (@nojumper) June 26, 2023

En parallèle, Quavo est toujours en préparation de son prochain album "Rocket Power" qu'il annonce là-aussi comme un hommage à Take. Un tout nouveau single en connexion avec Future, "Turn Yo Clic Up" vient d'ailleurs tout juste d'être dévoilé sur les plateformes.