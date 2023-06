Booba clashe à nouveau Koba LaD

Avec un montage peu flatteur.

Booba a de nouveau Koba LaD dans le viseur. Si le Duc n’est jamais bien tendre dans ses propos lorsqu’il s’agit du jeune rappeur, il l’affiche aujourd’hui sur la Toile à traver une vidéo, qui, il faut l’avouer est très drôle.

Alors que ces derniers temps, le nom de B2O ressort principalement vis-à-vis de son dernier single "Signé", ou de l’annulation de son concert au Maroc (tout comme celui de Ninho ou encore Kaaris), l’artiste n’en oublie pas pour autant son activité favorite, le clash. Ses cibles favorites à l’instar de Rohff et de Gims peuvent souffler un peu, puisque c’est désormais Koba La D qui fait les frais des moqueries de Kopp.

Il y a quelques semaines déjà , Booba avait affiché La Détaille sur Twitter affirmant que ce dernier "ne savait pas aligner deux rimes" et était "très mauvais". Des mots forts qui expliquent, selon le Duc, pourquoi il n’avait jamais sorti le feat enregistré ensemble. Il était même allé plus loin en partageant un extrait du couplet avorté de Koba. Le mardi 20 juin, le rappeur de 46 ans a publié un montage vidéo hilarant, afin d’appuyer ses précédents propos et mettre encore une fois en doute le talent du rappeur sorti de prison il y a peu de temps.

La vidéo partagé par Booba sur Twitter est divisée en deux parties distinctes. Dans la partie supérieure, on y retrouve le haut du corps de Koba et dans celle inférieure, les jambes d’une personne inconnue arborant un pantalon fleuri. L’extrait du rappeur montre son passage chez Booska-p dans l’émission 1 son en 1 heure, lorsqu’il avait fait les voix d’accompagnement de son titre en studio, avec des sonorités que lui seul sait faire. Une séquence qui n’a donc pas été choisi au hasard par Kopp. En ce qui concerne la deuxième partie de la vidéo, on peut observer les pas de danse d’une personne sur une musique caribéenne, reprenant ainsi une chorégraphie très populaire sur TikTok. L’association des deux images rend donc un résultat particulièrement drôle que Booba s’est fait un malin plaisir de partager à sa communauté. Le reste de la vidéo reprend ensuite un montage similaire avec Mister V ainsi que l’influenceur Zepeck.

La séquence cumule déjà plus de 800 000 vues et ne cesse d’augmenter. Booba est vraiment sans pitié !