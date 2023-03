Koba LaD : sa première journée de liberté en vidéo

Et il s’est fait plaisir pour son premier jour dehors !

Koba LaD est désormais un homme libre et a profité comme il se doit de sa première journée hors de prison, en compagnie de ses proches. Une vidéo récapitulative a même été postée et on peut dire qu’il n’a pas fait dans la sobriété.

Ces derniers mois, le paysage du rap game français était bien calme, sans la présence de Koba LaD. Et pour cause, le rappeur de 22 ans était en prison depuis le 26 novembre 2022, suite à une violente bagarre qui avait conduit à son interpellation. Mis en examen pour violences aggravées, Koba était incarcéré à la prison de la Santé de Paris. Coup dur pour l’artiste ainsi que pour tous ses fans qui attendaient son retour avec impatience.

Aujourd’hui, l’attente peut prendre fin puisque la Détaille a été libéré le lundi 27 mars. Une nouvelle qui a rapidement fait le tour de la Toile, tout comme la vidéo de ses premiers pas dehors, filmée par un des proches. Dans cette dernière, on peut apercevoir l’artiste le sourire aux lèvres, sauter dans les bras de ses amis venus l’accueillir. Cependant, ce moment de joie n’allait certainement pas s’arrêter là. En effet, la première journée de liberté du plus jeune rappeur français de l'histoire à posséder quatre projets certifiés disques d’or, a été immortalisée en vidéo. Sur cette dernière, on peut apercevoir Koba LaD retrouver sa famille, se balader dans la capitale, faire (beaucoup) de shopping, ou tout simplement, profiter de la vie en tant qu’homme libre.

Puisqu’une nouvelle n’arrive jamais seule, le rappeur pourrait également revenir en musique plus tôt qu’on ne le pensait. Selon le média The World Rap, Koba pourrait dévoiler la suite de sa série de freestyles "Ténébreux" avec l'arrivée de "Ténébreux 6" dès le mois d’avril. Entre un single inédit et éventuellement, un gros concert avec Gims en fin d’année, le programme du come-back de Koba LaD s’annonce chargé !