Koba la D en garde à vue après une bagarre à Paris

En sortie de boîte de nuit, les esprits se sont échauffés...

Koba la D est un artiste assez remuant, on le savait déjà. Entre ses écarts de conduite en voiture, sa folie à ses débuts, où il tirait au paintball sur les gens de son quartier, et son caractère un peu lunaire et imprévisible, on avait remarqué qu'il n'était pas un rappeur comme les autres. A côté de ça, il a aussi un aspect très street et très mec de rue, et du coup, beaucoup d'autres gars dans la street veulent le tester, forcément. Et ça ne se fini pas toujours bien, comme hier, 26 novembre, au matin, où Koba a été emmené en garde à vue.

Les informations viennent de Actu17, un des sites de référence de l'actualité judiciaire et pénale, très fréquenté par les forces de l'ordre. Le site nous apprend que Koba la D a été interpellé autour de 6 heures du matin, après qu'une bagarre ait éclaté en sortie de boîte de nuit. Toujours selon le site, le rappeur est accusé, avec 4 autres suspects, d'avoir agressé 4 personnes à la sortie de "The Key", un club bien connu pas très loin de la Madeleine.

Parmi les victimes de l'agression se trouvent apparemment 3 hommes et une femme. Plusieurs ont dû être transportés à l’hôpital, pour des plaies assez sérieuses mais qui ne mettent pas leurs jours en danger. Les 5 agresseurs, dont Koba faisait apparemment partie, avaient tous du sang sur leurs sapes. Seules 3 personnes parmi les suspects ont été interpellées, dont Koba la D. Les charges retenues contre lui sont, selon 20Minutes, violences avec armes en réunion.

Une vidéo est d'ailleurs rapidement sortie sur les réseaux, où on voit deux individus, dont un qui ressemble beaucoup à Koba, rouer de coups un autre gars à terre. Selon certaines sources, Koba serait actuellement en sursis et cette interpellation pourrait donc l'envoyer en prison...