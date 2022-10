Koba LaD annonce un featuring avec Chief Keef

Un gros coup frappé par le rappeur du 9.1.

Si les featurings entre artistes français et artistes américains sont beaucoup moins rares qu'à une certaine époque, cela n'est pourtant pas encore la norme. Alors quand Koba LaD en annonce une avec une pointure comme Chief Keef, on arrête tout et on écoute ce que l'artiste de l'Essonne a à nous dire.

"Je prépare un p*tain de morceau avec quelqu’un que je kiff de fou là, c’est Chief Keef. Le titre va être mortel. C’est lui qui a ramené la Drill, la vraie Drill. Il m’envoie tout le temps des cartons GLO GANG. C’est un bon de ouf."