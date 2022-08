Koba LaD inspire Stromae

Le Belge souhaite la même liberté que Koba au niveau de l’écriture.

Stromae s’est confié au magazine GQ lors d’une interview. Lorsqu’il a été question d'influences et d'inspirations, le nom de Koba LaD a été évoqué par l’artiste.

L’année 2022 aura marqué le retour de Stromae après plusieurs années d’absence. Un come-back qui n’est pas passé inaperçu puisque l’artiste a dévoilé un album, "Multitude", le 04 mars (certifié disque d’or en une semaine seulement), avant d’entamer une tournée des festivals. Sans parler d’une promotion accrue, qu’il s’agisse de télévision comme l’atteste son passage remarqué au journal de 20h sur TF1, ou d’interviews auprès de divers médias.

Alors qu’il donnait son dernier concert de l’été lors du Festival Rock en Seine le 28 août, Stromae a accordé juste avant, un entretien au magazine GQ. Lors de ce dernier, il a expliqué être en constante remise en question vis-à-vis de son processus créatif. Il disait : "Je n’ai pas envie d’écrire des chansons vides de sens qui sonnent bien, ni de mettre de la poésie en chanson. Je me situe entre les deux". Une tâche qui ne semble pas évidente, mais à laquelle il tient. C’est donc dans cet esprit que l’interprète de "Formidable" essaie de sortir des règles classiques d’écritures telles que les rimes, pour avoir un peu plus de liberté. Pour illustrer ses propos, le chanteur a évoqué un autre artiste, devenu incontournable dans le rap game, Koba LaD.

Stromae n’est jamais avare de compliments et d’avis sur les artistes français, notamment dans le rap français. S’il évoquait SCH ou Ninho parmi ses influences il y a peu de temps, le rappeur du bât 7 s’ajoute désormais à la liste. En effet, la Détaille n’est pas juste une voix singulière, mais également une inspiration en ce qui concerne cette liberté d’écriture et de "cassage de codes", selon Stromae. En plus de battre des records, désormais Koba LaD inspire même les plus grands.