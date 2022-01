Lacrim bluffé par Stromae

J ai vu la vidéo de @Stromae « l enfer »j suis sous le choc ça c est de la musique ???? c est un chef ..émotion sincérité il y as tout — Lacrim ???? (@Lacrim_Officiel) January 10, 2022

Pour ceux qui n'auraient pas suivi, reprenons une partie de l'article de nos amis de M Radio :

Le chanteur a répondu à certaines questions de la journaliste Anne-Claire Coudray, notamment celles relatives à sa santé mentale en interprétant, en live, sur le plateau du journal télévisé, un extrait de son nouveau single, "L'enfer", à mi-chemin entre l'information et le divertissement. Un coup de com' certes mais surtout un coup de génie qui bluffé les téléspectateurs et les internautes. Dans ce passage, il y raconte sa dépression, sa solitude et ses pensées suicidaires.

Et si vraiment vous n'êtes convaincus ou pas d'accord avec Lacrim, on vous remet le passage en question, on parie que vous allez changer d'avis.