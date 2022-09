Koba LaD est devenu professeur d'histoire et de chimie pour Studytracks !

Fianso et JoeyStarr l'accompagnent notamment sur une application pour les élèves en difficulté.

En matière de culture générale, Koba LaD a plusieurs fois était la risée de la Toile pour ses sorties sur IAM qu'il ne connaissait pas ou quand il a découvert que les membres de PNL étaient frères. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, le rappeur d'Evry s'est mué en professeur d'histoire. Oui, oui, vous avez bien lu. L'interprète de "Doudou" n'a pas changé de carrière mais il est un des principaux profs de l'application Studytracks qui proposent des cours d'un nouveau genre : ils sont chantés pour mieux intéresser les élèves et ainsi les aider à réviser. JoeyStarr, Fianso, les YouTubeurs Michou et Inoxtag sont aussi devenus prof pour cet appli dont le but est d'aider les élèves en difficulté en leur proposant une autre forme d'apprentissage.