Koba LaD vengé, ses agresseurs s'excusent

Le rappeur a le bras long...

Certains ont cru malin d'essayer de dépouiller Koba LaD alors que ce dernier sortait de la gare Saint-Charles à Marseille. Pas sûr que c'était une très bonne idée. Quelques heures plus tard et sans doute quelques coups de fil, une équipe a rattrapé les agresseurs du rappeur et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle n'était pas contente, obligeant notamment l'un d'eux à s'excuser en direct sur les réseaux sociaux et en tabassant un autre. Vous avez dit coup de pression ? Attention, certaines images sont assez violentes.