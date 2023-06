Megan Thee Stallion menacée par Tory Lanez et DaBaby à un festival ?

Les événements dateraient de 2021.

Depuis la fusillade qui a éclaté en juillet 2020 à la fin d'une soirée jet-set bien arrosée, le torchon brûle entre Megan Thee Stallion et Tory Lanez, puisque ce dernier aurait ouvert le feu sur la rappeuse après une dispute. Jugé, puis condamné pour ces faits il y a quelques semaines, à une peine qui pourra s'élever à plusieurs dizaines d'années de prison (le verdict n'a pas encore été totalement rendu) ainsi qu'une interdiction de territoire, Tory Lanez continue de clamer son innocence et essayer de faire appel. Mais de nouveaux éléments viennent encore un peu plus l'accabler.

On se souvient qu'une interdiction d'approcher Megan Thee Stallion à moins de 100 yards avait été prononcée envers Tory, peu de temps après la fusillade, le temps que la justice éclaircisse ce qu'il s'était passé. On se rappelle aussi que Tory Lanez n'avait pas respecté cette interdiction, puisqu'il s'était tout de même rendu au Rolling Loud Festival de Miami (où il n'était pas programmé), dans un but bien précis : foutre la merde pendant le show de Megan, avec DaBaby (soupçonné d'ailleurs d'être l'amant de la rappeuse, et source de la dispute qui a causé la fusillade de 2020).

Selon les documents judiciaires rapportés par XXL, la justice a mis en lumière que c'était DaBaby, probablement pour troller Megan Thee Stallion pendant sa performance, qui avait invité Tory Lanez. Selon l'accusation, DaBaby et Tory Lanez avaient même prévu de monter sur scène, ce qui aurait considérablement effrayé Megan avant son passage sur scène.

Bref, DaBaby voulait en profiter pour foutre la merde et faire le buzz, et Tory Lanez semble être un sacré genre de rageux qui n'avait clairement pas envie de lâcher l'affaire, alors même que le juge lui avat interdit d'approcher la chanteuse... Voilà qui devrait considérablement aggraver son dossier et sa future peine.