Rohff vs Mafia K'1 Fry : ça continue de chauffer

L'histoire de la Mafia K'1 Fry, l'énorme collectif rap issu principalement du 94, a toujours été tumultueuse. Les gars sont longtemps restés des mecs de rues, avec tous les aléas terribles que ça comporte. Mais surtout, avec autant de membres, difficile de maintenir une entente entre tout le monde, et certains membres se sont éloignés avec le temps. C'est notamment le cas de Housni, et ça fait plusieurs années qu'il a pris ses distances avec la "Mafia Cain Cain".

Rohff avait même profité des 20 ans du morceau "Pour Ceux" pour vider son sac, avec pas mal de reproches adressé au collectif et à ses membres. Cette semaine, il passe encore à la vitesse supérieure, via des stories postées par son compte Insta. On y retrouve des screenshots de DM reçus par le rappeur, de la part de fans. Des messages qui parlent en termes assez peu élogieux de différents membres de la Mafia K'1 Fry, notamment Kery James.

Les fans de Rohff semblent reprocher à Kery et à une grande partie du collectif d'avoir un comportement hypocrite, voire même d'avoir entretenu une certaine rivalité avec Housni. Et au vu des réponses du Padre, on dirait bien qu'il semble penser la même chose. En tout cas une chose est sûre, le divorce semble complètement consommé entre Rohff et son ex-collectif. Après ça, on imagine très mal comment les différents concernés pourront se réconcilier un jour...