PLK : son bras s’enflamme sur scène, il rassure ses fans

Le rappeur s’est fait une petite frayeur.

Invité à se produire au festival Paradis Artificiels, PLK a eu un incident pyrotechnique sur scène. Une séquence filmée et immédiatement relayée sur les réseaux sociaux.

Décidément, PLK accumule son lot de mésaventures lors de ses concerts. Lui qui enchaîne chaque année, festivals, concerts et showcases dans toute la France, il semblerait qu’il ne s’en sorte pas souvent indemne. Rappelez-vous en 2022, le rappeur s’était retrouvé mêlé à une bagarre après un showcase, ce qui lui avait valu une condamnation. Cette année, il n’était pas question de justice (heureusement), mais d’un incident d’ordre technique sur scène.

Invité au festival lillois Les Paradis Artificiels le week-end passé, l’artiste a pu y interpréter ses bangers ainsi que des morceaux de son EP "2069’", réalisé avec ses fans. Un projet qui vient d’ailleurs d’être certifié disque d’or. Alors que tout se déroulait pour le mieux, PLK a eu un incident avec une des animations de son show, la plus dangereuse qui plus est. En effet, il était placé beaucoup trop près de la machine à flamme et lorsque cette dernière s’est mise en marche, le bras de l’interprète de "Nouvelles" s’est retrouvé en feu l’espace de quelques secondes.

L’incident fut certes, rapide, mais n’en reste pas moins impressionnant. Cependant, cela n’a pas empêché PLK de poursuivre son concert tranquillement. Le lendemain, il est tout de même revenu sur le sujet, non sans humour : "Biafine depuis hier soir, on va pas se mentir". La séquence a, elle, fait le tour de la Toile.

Plus de peur que de mal !