Rohff vs. Booba : c'est reparti !

"T’aimes fort la b*te" a lancé Roh2f.

Nouvel épisode dans le clash entre Rohff et Booba. Roh2f a répliqué et a taclé violemment le Duc sur Twitter. Pour rappel il y a quelques jours, B2O avait repartagé un article du Progrès qui vantait les talents du rappeur franco-comorien qui avait selon eux fait rentrer l'expression "en mode" dans la langue française.

"Vous dites "en mode" ? C'est une expression inventée par le rappeur Rohff... Il y a 16 ans En mode travail, en mode vacances... Cette expression rentrée dans le langage courant est apparue dans une chanson du rappeur Rohff en 2005, tout comme de nombreuses autres expressions." pouvait-on lire dans l'article.

"En mode bitzer fort" avait alors commenté avec beaucoup d'ironie Booba, qui ne semblait pas apprécier les talents de linguiste de Roh2Guerre. Rapidement, l'interprète du titre "En mode" a répondu au papa d'Omar et de Luna : "Utilise d’autres expressions pour avouer que t’aimes fort la b*te stp… Merci."

Depuis quelques jours, le clash entre Rohff et Booba est de plus en plus chaud et semble reparti pour un bon moment. Et cette fois, c'est plutôt Roh2f qui a cherché le Duc qui restait "sagement" dans son coin quand l'interprète du titre "La puissance" s'est moqué de son potentiel boycott au Maroc. Il ne s'est pas arrêté là et a par la suite souligné son "grand" âge et le fait qu'il ferait mieux d'arrêter le rap... De quoi mettre le feu aux poudres.