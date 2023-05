Dinos présente ses excuses après Les Flammes

Il assume des propos "maladroits".

Dinos a publié un long message d’excuses sur ses réseaux suite aux propos qu’il a tenu durant la cérémonie des Flammes, après avoir gagné la Flamme du meilleur album de l’année.

Après les critiques de SDM qui ne s’est pas senti respecté, Soso Maness qui regrette le côté pompeux de la cérémonie ou encore Maes, qui déplore le manque de rappeurs maghrébins invités, la première édition des Flammes continue de faire parler d’elle. Aujourd’hui, c’est au tour de Dinos de réagir, non pas pour critiquer cette fois-ci, mais pour s’excuser. En effet, lorsque le rappeur était monté sur scène pour récupérer son prix (meilleur album de l'année), une phrase en particulier lui avait valu un grand nombre de critiques, malgré un discours fort et poignant. Il avait dit :

"Tout ce que vous voulez faire, faites-le. Si vous voulez rêver, voyager, baiser des p*tes… Faites ce que vous voulez mais kiffez".

L’incroyable discours de Dinos 🙏🏾 pic.twitter.com/zZlIaY5LlU — THE WORLD 🎬 (@theworld_rap) May 11, 2023

Si le petit rire de l’interprète de "Simyaci" au moment de ladite phrase laisse entendre l’ironie de sa remarque, cette dernière n’est pas passée et ça, il l’a bien compris. Lui qui est un habitué des grandes scènes et des cérémonies, il comprend certainement l’enjeu et l’impact qu’un simple discours peut avoir sur la carrière d’un artiste (en plus d’une bonne sauce) et a donc tenu à présenter ses excuses. Sur Instagram, il publie :

"Merci à tous ceux qui ont voté pour moi lors de la cérémonie des Flammes, honoré d’avoir remporté ce prix face à deux des artistes les plus talentueux de notre génération qui sont SDM et Gazo. Je tenais à revenir sur les propos inappropriés que j’ai eu lors de mon discours, c’était complètement déplacé et maladroit de ma part, ma blague était de très mauvais goût".

Et ajoute :