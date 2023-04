Jok'Air distribue gratuitement sa BD dans les écoles !

Sans chercher le buzz, il charbonne fort.

Depuis les débuts du rap français en France, on se faisait une fierté de voir les rappeurs s'impliquer pour la communauté, en agissant directement dans les quartiers, ou via des associations. À l'heure où l'état semble démissionner d'un peu tout, notamment pour ce qui est de l'accès à la culture pour tous, on risque d'avoir besoin de la bonne volonté des rappeurs, pour médiatiser les initiatives solidaires. On est donc très content de voir un rappeur comme Jok'Air mettre en œuvre une très bonne action.

Le rappeur fait le tour de plusieurs écoles, notamment en Île de France, afin de distribuer gratuitement sa toute nouvelle bande dessinée, "Melvin de Paris", qui raconte notamment sa jeunesse. Ça fait plusieurs semaines que le rappeur s'active un peu partout en France, même jusqu'à Calais, où il a fait des collectes de vêtements, et semble se démener pour faire le bien autour de lui et s'engager. Le Parisien a suivi le rappeur à Villepinte, cette semaine, pour sa distribution de bandes dessinées au lycée Jean Rostand, pendant laquelle le rappeur a pris le temps pour parler aux jeunes à cœur ouvert.

Bref, un sans faute pour le Jok'Air, qui s'est toujours impliqué avec la jeunesse depuis que ça marche dans le rap, une façon pour lui de "give back", comme il le précise au Parisien. On espère que son exemple sera suivi dans le game! Et on a hâte de le retrouver à la sortie de son projet "Melvin de Paris", avec du très lourd prévu en featuring !