Nouvelle sortie pour Vegedream et Jok'Air et surtout première collaboration pour les deux rappeurs, avec "L'hiver Dernier". Projet "Marjinal", avec un clip réalisé par RAG Film Production, qui mets en images les 7 péchés capitaux : l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse.