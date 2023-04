Cyril Gane explique pourquoi il a choisi "Zoo" pour son combat

Ce bon vieux banger de Kaaris !

Pour ceux qui vivraient dans une grotte, le MMA a pris une ampleur inédite en France, et c'est loin d'être terminé. Parmi ceux qui ont porté les couleurs du pays dans l'octogone, le plus connu du moment reste Ciryl Gane, le Bon Gamin coaché par Fernand Lopez de la MMA Factory. Le poids lourd, très polyvalent et surprenant dans sa vitesse d'exécution, a malheureusement perdu son dernier combat contre Jon Jones pour le titre, il y a quelques semaines. Un combat qui avait fait beaucoup de bruit.

Déjà, parce qu'il était très prestigieux, opposant deux bons combattants. Mais aussi parce que Ciryl Gane avait fait un choix un peu particulier pour sa musique d'entrée : le combattant est en effet rentré sur le ring au son de "Zoo", le banger classique de Kaaris. Un choix qu'il a expliqué dans une émission sur Twitch : "C’était pour faire plaisir au public", dit-il en rigolant. Un intense lobbying avait en effet eu lieu sur les réseaux sociaux : "On est rentré dans ma tête, jusqu’à même DJ Snake. Les gens se visualisaient ça parce que quelqu’un avait fait un montage et tout le monde était là : “T’as pas le choix !” Je recevais des messages de partout".

Mais ce choix laisse un goût un peu amer à Ciryl Gane. En effet, s'il a voulu faire plaisir à son public, de plus en plus nombreux, les commentaires qui ont suivi sa défaite (un peu rapide il est vrai) ont été plutôt acerbes avec pas mal de haters. Mais le combattant a en tout cas conservé son sens de l'humour, comme on peut le voir dans la séquence vidéo juste ci-dessous !