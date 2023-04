Drake ne trolle pas Kanye West : le père du 6 God vole à son secours

Drake a précédemment partagé un extrait de "Rescue Me" dans sa story Instagram il y a quelques jours. Le morceau a été produit par BNYX, qui est surtout connu pour son travail avec Yeat et Ty Dolla $ign. Sur un rythme entraînant au piano, le 6 God détaille ce qu'il chercher chez sa femme idéale : la patience, la confiance, l'honnêteté et l'ambition et pas la célébrité.

“I need someone to be patient with me/ Someone to get money, would not take it from me/ They don’t even need to be as famous as me/ I don’t think I meet ’em at the places I be/ But deep down I think about you all day, mami/I know I’m a pitbull, but dalé, mami/ I just wanna take you on a holiday, mami/ Say what’s on your mind, I’m a call away, mami/ Come and rescue me/ Take me out the club, take me out the trap/ Take me off the market, take me off the map/ I’m tryna hit the group chat and tell ’em.”