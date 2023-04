Booba cite Ali pour clasher Alpha 5.20

La vidéo de Gazo laisse des traces...

Suite au buzz de la vidéo de Gazo dans une mosquée en Guinée, Alpha 5.20 a poussé un coup de gueule sur ses réseaux. Des mots qui n’ont visiblement pas plu à Booba, qui lui a répondu, tout en citant Ali.

Décidément, les événements ou polémiques qui se produisent chaque semaine (voir chaque jour) nous prouvent que l'on vit bien dans une époque où tout peut aller très vite sur les réseaux sociaux. Surtout, le moindre sujet peut prendre des proportions considérables et impliquer de plus en plus de parties. La preuve en est, la récente vidéo de Gazo en Guinée a eu un effet boule de neige.

L’interprète de "No Lèche" est aujourd’hui une figure incontournable du rap français et sa notoriété dépasse largement les frontières de l’Hexagone. Gazo s’est rendu dans son pays d’origine, la Guinée Conakry et une vidéo de lui se rendant dans une mosquée pour prier, en ce mois de ramadan, a fait le buzz. La venue de l’artiste a créé une véritable émeute dans la mosquée. Des centaines de personnes ont filmé son arrivée ou encore crier son nom comme s’il s’apprêtait à donner un concert, ce qui n’était, évidemment pas le cas, ni le lieu pour ça.

Mosquée il crie gazo… J’en ai marre de ce monde c’est quand la prochaine fusée de elon musk que je me barre #gazo #Guinee pic.twitter.com/gbkXvwOida — Super_Hafrit 🥷🏼🤳🏼 (@Super_Hafrit) April 1, 2023

Le pauvre Gazo il peut même pas aller prier à la mosquée en Guinée dans son pays ça crée une émeute et ça chante ses sons pic.twitter.com/FVZAN9Ntar — KH2 (@nwrm_kash2) April 1, 2023

Si les réactions des internautes ont été nombreuses (pour beaucoup négatives), suite à la diffusion de cette séquence, Alpha 5.20 s’est aussi indigné. Lui qui a toujours été assez critique envers les artistes d'aujourd'hui, il a déclaré en story Instagram :

"Voir dans une maison de Allah, dans ce mois béni de Ramadan, des pseudos croyants scander le nom d’un rappeur, démontre que l’on a complètement raté la transmission de cette religion. C’est inadmissible, impardonnable et surtout, signe d’une grande mécréance. Ils ont souillé la mosquée, eux et le rappeur".

Ni une, ni deux, Booba, qui est en clash avec Alpha 5.20 depuis quelques années, a tenu à lui répondre. Le roi de la provoc’ n’a pas fait dans la dentelle et lui a adressé un long message, sur Instagram également. En plus de l’attaquer, le Duc a également utilisé un couplet de son compère Ali, extrait de leur morceau "Avertisseurs" à l’époque de leur groupe Lunatic. Il écrit directement à Ousmane Badara Diallo aka Alpha 5.20 :

"@Ousmanebadaraofficiel, donc toi tu es juge ? tu décides qui est mécréant et qui ne l’est pas ? Impardonnable carrément ? Sois plutôt heureux qu’un rappeur vienne faire rêver le peuple guinéen pour salager les épreuves qu’ils affrontent au quotidien ! Ce qui est sûr, c’est que personne ne scandera ton nom vu le misérable rappeur que tu es !".

Sont venues ensuite, les quelques phrases du couplet sorti en 2000, issu de l’album "Mauvais œil" :

"Leur vision reste étroite comme le panorama d'un pénitent, aussi restreinte que la tolérance d'un extrême-droite militant. La vérité reste la vérité, l'esclavage en Afrique a été cautionné par le Vatican, mais on reste pratiquants, délinquants et gens pieux se mêlent à nos rangs. Issus d'un peuple averti, prend le relais dans un monde où les pervertis oublient que l'air et l'eau plus que l'or sont précieux, croient avoir le contrôle de la Terre et des cieux, dans leur vanité, se prennent pour des divinités".

Voilà qui est dit. Le principal concerné n’a pas (encore ?) pris la peine de répondre à B2O.