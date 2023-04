Jul flashé à 177km/h en RS4 et arrêté par la police

Eh mercé la zone...

Jul trône seul sur le sommet du rap français actuel. Encore plus depuis que Booba, ancien boss du game, ne sort plus d'albums, et que Jul a déclenché un véritable séisme avec "Bande Organisée" et le projet qui a suivi. Depuis, il est le numéro indiscutable, il est d'ailleurs devenu le plus gros vendeur de l'histoire du Rap FR, mais également l'artiste le plus streamé, le plus productif. Bref, un taulier, au point qu'il a même eu le droit à sa parodie par le Palmashow, dans un moment déjà culte.

Mais malheureusement, l'OVNI du 13 a fait un rencontre qu'il aurait sans doute préféré éviter : celle d'un radar, puis d'une voiture de police peu de temps après. Selon plusieurs médias généralistes (France 3, La Provence), le rappeur a en effet été flashé alors qu'il était au volant de son Audi RS4 sur l'autoroute A51, à la vitesse de... 177 km/h ! Le tout sur une portion à 130, ce qui nous fait donc un excès de vitesse de plus de 30 km/h, pour lequel les gendarmes ont dû intervenir.

Les officiers ont toutefois communiqué aux médias que Jul s'était comporté de manière très polie et respectueuse, qu'il a obtempéré et a fait preuve de courtoisie envers tout le monde. Il a toutefois dû s'acquitter d'une amende de 135 euros minorée à 90, et perdre 3 points sur son permis. On espère qu'il n'y aura pas d'autre histoire de ce genre, sinon le J pourrait rapidement se retrouver piéton, lui qui a déjà eu quelques problèmes de vitesse au volant auparavant, plus tôt dans sa carrière. On ne l'appelle pas l'OVNI pour rien !