Booba répond à Maes : il n'y aura pas d'octogone

On s’y attendait, mais c’est quand même dommage…

La question d’un octogone entre Booba et Maes tombe à l’eau. Alors que le Sevranais lui proposait un affrontement en face à face, le Duc lui a répondu en vidéo et a affirmé que cela ne serait pas possible, notamment d’un point de vue logistique.

.@MaesOfficiel Hakim le sage 🤣 Sacrée équipe vous frappez tous les femmes dans ta team c'est ça qui vous unit? Supplément racisme 👍🏾 #hakimlesage #desbailsdesagesse pic.twitter.com/lz7DMGSXdh — Booba (@booba) March 20, 2023

La réponse de Booba ne s’est pas fait attendre. Il faut dire que d’un côté comme de l’autre, les réactions aux attaques de l’autre sont extrêmement rapides. Les deux artistes sont bel et bien en beef et n’hésitent pas à dégainer à la moindre provocation de son adversaire. Récemment, après deux, trois insultes sur les réseaux, le clash a pris une nouvelle tournure. En effet, Maes a relayé un appel au boycott vis-à-vis d’un concert de B2O au Maroc et ce dernier lui a répondu en lui lançant un défi.

Kopp a mis son ancien ami au défi de l’affronter en musique en sortant un single en même temps afin de comparer les chiffres de vente, lui qui se moquait récemment des streams d’"Omerta". Une idée immédiatement réfuté par Maes qui, en plus de trouver ça ridicule, a préféré lui proposer un octogone. Deux hommes en clash, une cage, quatre poings, un règlement de compte, probablement beaucoup d’argent en jeu et des spectateurs qui n’attendent que ça, voilà la proposition du sevranais.

Dans une story partagée sur Instagram, le Duc a donné sa réponse. Au milieu de sa salle de bain, en train de se brosser la barbe, c’est en toute détente qu’il lui rétorque :

"Octogone, vraiment ? Tu sais très bien que ce n’est pas faisable. T’es en cavale, tout ce qui peut t’arriver de mieux, c’est la prison. […] Bagarre, oublis la bagarre, tu sais très bien que cela ne se fera jamais".

Effectivement, les divers problèmes de Maes pourraient en effet poser problème dans quelconque organisation de cette envergure. Cependant, Booba ne s’est pas arrêté là. En plus d’afficher l’interprète de "Fetty Wap", il s’en est pris également aux connaissances de ce dernier, sur Twitter, en partageant notamment les frasques d’un certain Hakim, accusé de violences conjugales. Il disait :

"L’équipe de Georgey, c’est lui qui lui prête les montres et lui fais des tours de Mansory comme un tapin. Georgeyyyy !!! Encore un génie".

L'équipe à Georgey c'est lui qui lui prête les montres et lui fait des tours de Mansory comme un tapin 🤣🤣🤣🤣😂 Georgeeyyyyyyyyy!!!! Encore un génie. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/SKvfECdf8m — Booba (@booba) March 19, 2023

Puis ajoute :

"Maes, Hakim le sage. Sacrée équipe, vous frappez tous les femmes dans ta team, c’est ça qui vous unit ? Supplément racisme".

Apparemment, l’octogone a lieu sur la Toile.