Booba : Maes et Rohff s'acharnent sur le Duc

Aucun répits cette fois.

L’apaisement des tensions n'aura pas lieu entre Rohff, Booba et Maes. Si on savait déjà que le soldat du 94 et le Duc du 92 ne feraient jamais la paix, on avait encore quelques doutes pour Maes, mais c'est confirmé : le rappeur de Sevran a choisi la voix du clash et de l'escalade, allant de plus en plus loin dans ses provocations, tout comme Booba de son côté. Mais cette fois, c'est B2O qui a l'air le plus touché par la tournure des événements, notamment le feat de Maes avec Kayna Samet.

Les adversaires du Duc semblent sentir qu'il est en train de fatiguer, en tout cas ils décident d'appuyer fort là où ça fait mal. A commencer par Maes donc, qui a d'abord pris soin de tacler Booba en story Instagram, en dévoilant notamment son deuxième prénom, Thitia. Il a ensuite retrouvé une photo de Booba qu a apparemment quelque chose de suspect dans le nez, et a marqué en légende : "Il t'en reste un peu Thitia, c'est quel blaze ça déjà ? Pointeur Coké". Pas sûr que ça suffise pour déstabiliser Kopp...

Maes est parti voir le daron de booba à Dakar 🤣🤣🤣🤣 il a gagné le jeu pic.twitter.com/DIoDnwDai9 — bylka927 (@yeni_927) March 4, 2023

Par contre, la vidéo dans laquelle Maes semble avoir rencontré quelqu'un qu'il présente comme le père ou l'oncle de Booba, lors de son voyage au Sénégal pourrait faire réagir si elle est vraie (mais on en doute). Le rappeur du 93 en a profité pour poser avec Gims, lui aussi présent au Sénégal et grand rival de B2O. Mais la palme de la provocation revient comme souvent à Rohff, qui a tweeté une image dans laquelle on le voit tenir à bout de bras la tête de Booba décapitée. Bonne ambiance !