Maes se dévoile en interview : les médias, Booba, Aquababe,...

Le rappeur était invité chez Guillaume Pley.

Maes arrive à un tournant dans sa carrière de rappeur désormais. En clash avec Booba, alors qu'ils étaient proches auparvant, cette histoire est venue parasiter la fabrication de son album "Omerta". Un projet qui devrait arriver le 10 Mars prochain, et dont la sortie devrait être assez mouvementée. Car le rappeur du 93 est un poids lourd du game désormais et il est attendu au tournant, d'autant plus avec cette histoire de Beef contre Kopp, mais aussi les histoires sombres qui ont eu lieu à Sevran l'année dernière.

Et le Sevranais a commencé la promotion de son album de manière très surprenante : par une interview chez Guillaume Pley, qui vient de lancer un nouveau média sur Youtube, dans lequel il reçoit les stars en tête à tête et leur pose toutes les questions. Cette fois c'était le tour de Maes et le rappeur s'est livré comme jamais. Il est revenu en toute détente sur sa légendaire altercation avec Yérim Sar, à ses débuts de carrière, mais aussi sur l'embrouille avec Booba.

Maes n'a esquivé aucune question et répondu à tout avec beaucoup d'humour, y compris lorsque le journaliste lui a demandé les raisons de son départ précipité à Dubaï. Les voitures brûlées, les coups de feu, les demandes d'argent, le rappeur a tout raconté. Il a aussi donné les raisons du clash avec Booba, autour du morceau "Pablo". Maes a même répondu aux rumeurs de liaisons avec Maeva Ghennam, en balayant tout ça d'un revers de la main.

Au total, plus d'une heure d'interview à déguster, durant lequel on découvre un rappeur beaucoup plus drôle et posé que l'image renvoyée ces dernières semaines pendant son clash.