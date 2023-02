Booba fâché : Niska et Kayna Samet ont featé avec Maes !

Le Duc est énervé...

Booba est à un moment charnière de sa carrière d'influenceur du rap game. Alors qu'il a arrêté de faire des albums, il continue à exister grâce aux clashs, comme ceux contre les influenceurs/voleurs de Dubaï. Mais aussi ceux contre tous ses anciens potes / protégés. Et en ce moment, évidemment, c'est Maes qui est dans son viseur puisque le rappeur de Sevran a déjà commencé la promotion de son prochain album "Omerta", qui sera dispo le 10 mars. Visiblement, le Duc a un petit problème avec la tracklist du projet...

Et plus précisément, avec la liste des invités, qui compte pas mal de ses ennemis. En même temps, vu qu'il est en clash avec la totalité du game, difficile de faire autrement... Dans les featurings de l'album de Maes, on retrouvera donc Gims, mais aussi Niska, et surtout, Kayna Samet. Des featurings qui ont apparemment bien foutu le seum à Booba, puisque ce dernier s'est empressé d'utiliser son compte Instagram pour allumer tous ces artistes.

A commencer par Niska, en ressortant ce qui s'est passé avec Aya Nakamura. Un fait que tout le monde connaissait sans le dire dans le rap game, et qui n'avait pas l'air de déranger Kopp au moment de surfer sur le buzz du Charo il y a quelques années... Au sujet de Kayna Samet, qui entretient des liens privilégiés avec le Duc depuis leur titre phare "Destinée" au début des années 2000, Booba a juste laissé le seum parler : "Quant à elle... sans commentaire".

Booba réagit à la présence de Niska et Kayna Samet sur l'album de Maes... pic.twitter.com/lskjFlIGxG — Zizou (@LeRebel18578747) February 10, 2023

Petit à petit il semblerait que tout le monde soit en train de lâcher Kopp... Heureusement, il lui reste ses artistes signés chez 92i, mais eux aussi feraient bien d'être prudents : Kalash, Benash et Damso ont tous fini par s'embrouiller avec leur "chef". Un Booba plus isolé que jamais donc...