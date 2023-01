Diam's sort du silence pour faire une déclaration à Vitaa

Entre les deux potes, c'est l'amour fou.

Diam's aura définitivement marqué toute une génération d'auditeurs (et d'auditrices) de rap français. Grâce à sa plume et à sa personnalité, elle aura porté cette musique jusqu'à des sommets jamais atteints depuis, notamment en termes de chiffres et de portée médiatique. Avec "Brut de femme" puis "Dans ma bulle", elle a enchaîné deux énormes cartons dont les hits ont tourné dans toutes les radios pendant les années 2000. Et notamment "Confessions Nocturnes", son featuring avec Vitaa qui est devenu culte.

Un featuring qui a considérablement rapproché les deux jeunes femmes à l'époque, les faisant devenir de vraies amies inséparables. Mais est-ce toujours le cas, presque 20 ans après, alors que Diam's a embrassé une autre vie pendant que Vitaa devenait elle aussi une très grande star de la musique en France? Apparemment oui, si on en croit les paroles de Diam's, qui a rendu un vrai hommage à son amie lors d'une séance de question/réponse avec ses fans sur Instagram.

"Ce matin encore on s'écrivait l'amour que l'on se porte. On s'est connu si jeunes, avons traversé tant d'étapes cruciales de la vie ensemble. Nos histoires sont constamment liées de tout point de vue", déclare la rappeuse. Elle raconte également qu'elle vivait chez Vitaa lorsqu'elle était vraiment au fond du trou et fait une véritable déclaration d'amour à son amie, en priant pour qu'Allah les garde éternellement ensemble. Une véritable "bromance" version meufs !