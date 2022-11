Diam's nous livre trois clips puissants !

Trois morceaux et trois clips extraits de son documentaire "Salam".

Mélanie aka Diam's, idole d'une génération, vient de sortir trois clips après des années de silence. Pour être plus précis, ces trois morceaux sont extraits de son documentaire "Salam" projeté au dernier festival de Cannes.

Surprise générale ce 23 novembre, quand sont apparus ces trois clips : "À force de courir..." "De plus en plus" et "J'me sens coupable". On pensait pourtant qu'elle avait tourné la page de la musique, préférant se consacrer à sa vie personnelle, ses enfants et sa nouvelle foi.

Des morceaux entre slam et rap, sous forme d'aveux de la souffrance qu'elle a pu ressentir lors de ses glorieuses années de star. Les textes sont courts, mais puissant. Solitude, désorientation, pensées morbides, culpabilité, mais aussi constat clairvoyant sur l'hypocrisie du showbiz, sagesse, envie de stabilité sont les thèmes abordés dans ces trois morceaux. Cerise sur le gâteau : derrière la force du message, on peut entendre qu'il reste une bonne maîtrise du flow. Big Up Mélanie !

Son documentaire "Salam" est disponible sur Amazon Prime Video