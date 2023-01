Tory Lanez a pardonné Megan Thee Stallion

D'après le père de Tory...

Tory Lanez a été reconnu coupable, il y a quelques semaines, d'avoir tiré sur Megan Thee Stallion, lors de cette fusillade désormais célèbre, à la sortie d'une soirée jet set organisée à Los Angeles lors de l'été 2020. Un verdict qui a visiblement été assez facile à rendre pour les juges, puisque le rappeur lui-même n'a pas témoigné, et qu'un appel téléphonique où il tentait de s'excuser a été diffusé lors de l'audience au tribunal. Ce verdict pourrait le renvoyer au Canada, ou le condamner à 22 ans de prison ferme.

On imagine donc forcément que le rappeur en a gros sur le coeur en ce moment. Mais d'après son père, Sonstar Peterson, ça n'est pas du tout le cas. Mieux que ça : il aurait même pardonné à Megan Thee Stallion. C'est en tout cas l'information surréaliste dévoilée par le père du rappeur dans une de ses dernières vidéo. Dans un long discours de presque 40 minutes, posté sur les réseaux sociaux, Sonstar Peterson déclare que lui et Tory ont "pardonné Megan Thee Stallion depuis longtemps" pour avoir signalé le rappeur aux autorités après la fusillade.

"Cela va peut-être vous choquer, mais devinez quoi ? Mon fils, moi-même et les membres de notre famille ont décidé depuis longtemps de ne garder aucune animosité contre Megan Pete, aka Megan Thee Stallion. Nous avons pardonné cette fille il y a longtemps. Très longtemps", a-t-il déclaré, en enchaînant sur la nécessité du pardon dans la religion chrétienne, et sur le fait que garder de la rancœur nuit au bien-être physique et spirituel des gens.

En même temps, elle n'avait pas grand chose à se faire pardonner, puisqu'elle n'a tiré sur personne a priori...