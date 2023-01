Megan Thee Stallion : des radios montrent les balles dans ses pieds

Cela enfonce encore un peu plus Tory Lanez.

Alors que le procès qui l'opposait à Tory Lanez vient de prendre fin, des images de la scène de crime et des preuves ont émergé sur les réseaux sociaux. Parmi ces dernières, on peut en effet voir des radios des pieds blessés de Megan Thee Stallion dans lesquelles on distingue nettement les balles qui s'y trouvent... On a aussi vu passer une valise tachée de son sang et des éclaboussures sanglantes qui remplissaient le SUV dans lequel les artistes se trouvaient.