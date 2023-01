French Montana : une fusillade a eu lieu sur un de ses clips

Plusieurs personnes ont été touchées.

On observe depuis quelques années une augmentation de la violence dans, et autour du rap game US. Avec, par exemple, des décès de rappeur par mort violente (assassinat, fusillades, ...) et tout ça n'a pas l'air de vouloir se calmer. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe du côté de Jacksonville, par exemple. Cette fois on a encore franchi une étape, puisqu'il ne s'agit apparemment plus de s'en prendre à un rappeur mais aussi à tous ceux qui travaillent avec lui et n'ont rien à voir avec les histoires de rue.

Une fusillade a éclaté lors d'un tournage de clip de French Montana. Le tournage avait lieu à Miami, devant le restaurant "The Licking", possédé par DJ Khaled et la fusillade a eu lieu jeudi soir. Si rien n'indique que French Montana a été touché, on ait en revanche qu'une dizaine de personnes au total ont été blessées et ont dû être prises en charge par un hôpital. Parmi eux, on trouve le garde du corps de French Montana, ainsi que le rappeur Rob49, avec qui French était en featuring pour le clip.

Une quinzaine de coups de feu auraient été tirés pendant la fusillade,, de manière très rapide, probablement avec un fusil d'assaut, et certains témoins présents sur place font état de personne qui auraient tenté de dérobé plusieurs objets sur le tournage, avant que ça ne dégénère. Sur certaines vidéo, on voit French Montana assis à l'arrière du véhicule et qui n'a pas l'air d'avoir été touché. On lui envoie évidemment de la force, lui qui est le plus "frenchy" des stars du rap US.