Rihanna et ASAP Rocky : première photo de leur fils

L'enfant le plus hype du monde.

Difficile de dire pourquoi le game se passionne autant de l'histoire d'amour entre Rihanna et ASAP Rocky. Une histoire qui, de base, sentait les problèmes à plein nez, entre un ASAP Rocky au tempérament bien chaud, que ça soit pour menacer ou agresser des gens arme à la main, ou pour aller courir les jupes des mannequins d'Instagram et autres. Et une Rihanna qui semblait aller de malchance en malchance avec les hommes, au point où on se disait que Rocky était donc forcément un mauvais choix. Il a d'ailleurs fini en prison pendant presque toute la grossesse de la chanteuse.

Mais tout va bien dans le couple le plus bling bling du rap game ! Et alors que certaines stars font le choix de ne publier aucune image de leurs enfants, pour les rendre un peu anonymes et les protéger des médias, ASAP Rocky et Rihanna ont eux décidé de poster des photos du nouveau né un peu partout sur leurs réseaux. Dans une série de clichés trouvables sur Instagram, on peut voir ASAP Rocky tenir son fils dans les bras, un fils qui a un linge sur la tête, peut-être pour rappeler le durag.

Rihanna, elle, a l'air complètement gaga de son bébé, comme elle nous le montre dans une vidéo publiée sur TikTok. On peut la voir en train de jouer avec son fils, solidement attaché à son siège auto. Un petit qui semble avoir déjà un sourire charmeur, comme son père. Si vous aevz prévu d'avoir un enfant aux States, méfiez-vous du fils Rocky, il va vouloir pécho tout le monde comme son papa !