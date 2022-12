A$AP ROCKY parle des "Same Problems"

Une performance touchante dans un live Amazon Music.

"Rest In Peace" to everybody we loss in hip-hop [...] you got to know, we're the highest statistic of loosing people..."

A$AP ROCKY rend hommage à tous les artistes du hip-hop décédés d'overdose ou dans des fusillades. Ils sont bien trop nombreux et beaucoup trop jeunes. Pendant la performance live de "Same Problems", des portraits s'affichent, leurs dates de naissance et de mort inscrite en dessous. Biggie, Takeoff, MF Doom, XXXTENTACION, SLIM 400 et bien d'autres… Le public applaudit avec compassion à chaque portrait. La performance est belle, pleine d'émotion, comme la voix et le regard du rappeur sur cette prod planante sans beat.

Un morceau nécessaire qui rappelle que le monde du hip-hop peut être brutal et que les artistes qui ont fondé ce mouvement et qui le construisent encore viennent de milieux parfois violents où les chances de survies sont faibles. Néanmoins, il nous rappelle aussi l'amour et la solidarité des humains entre eux, face à cette même violence, à ces "Same Problems" qu'ils affrontent tous.

Le clip se termine par cet écran blanc, sur lequel est inscrit en larges lettres noires : "Don't Be Dumb" : "Ne Soyez Pas Stupide". Un beau rappel à l'ordre pour ceux qui encensent, minimisent ou plongent dans cette violence. Mais "Don't Be Dumb" c'est aussi le nom du prochain album d'A$ap Rocky. Son quatrième album studio, dans lequel figuerera probablement "Same Problems".