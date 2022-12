Booba : un politicien congolais défend Gims, il se fait détruire

Tout le monde s’y met !

Les attaques de Booba envers Gims font réagir la toile. Si jusqu’ici les internautes y allaient de leurs commentaires, un politicien congolais, Honore Mvula Kabala, est également intervenu dans le clash. B2O ne l’a pas loupé…

Refaire l’historique du beef qui oppose Gims et le Duc serait beaucoup trop long et prendrait bien plusieurs jours. Leur confit (comme la plupart des clashs de Booba) ne date pas d’hier, mais c’est surtout ces derniers mois qu’il s’est accentué. Entre les moqueries liées à la musique ou au physique, les histoires d’influvoleurs et les tacles répétitifs sur les réseaux, les deux ne se lâchent pas. Récemment, Meugui était même allé encore plus loin dans la provocation en déclarant que Kopp était en réalité fan de lui. De son côté, le rappeur de 45 ans préfère afficher son ennemi sur les réseaux vis-à-vis des chiffres de vente de son dernier album "Les dernières volontés de Mozart : Symphony".

Le conflit ne semble donc pas prêt de s’arrêter et l’intérêt que les internautes lui portent y est peut-être pour quelque chose. Aujourd’hui, même les politiques s’en mêlent. En effet, Honore Mvula Kabala, le président du parti politique "Forces des Patriotes" de la République Démocratique du Congo a lâché son petit tacle envers Booba. Sur Twitter, il a publié plusieurs photos du père de Booba accompagné de la légende :

"Désormais tu touches à notre ambassadeur Gims, tu touches à notre pays la RDC. Tu es sûrement un allié de terroristes de M23. Tout en respectant ton papa, mais il porte quel numéro de veste déjà ? Mbakasa moko boye, terroriste moko boye. Tu soutiens le pays de ton père".

Le terme d’ambassadeur fait référence au nouveau statut de Gims en RDC, puisqu'il a été nommé ambassadeur culturel, avec son frère Dadju. Il s’est également vu remettre un passeport diplomatique par le président du pays, Félix Tshisekedi. Une célébration qui avait fait réagir Booba. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de commenter la publication de Honore Mvula Kabala d’un : "Pardonnez-moi votre excellence".

Cependant, il s’agit du roi de la provoc’. Il n’allait certainement pas s’arrêter là et effectivement, il ne l’a pas fait. Dans un second tweet, il a partagé un photo du politicien, une autre photo du groupe Magic System et a légendé :

"Donc là je rentre en clash contre le 5ème membre de Magic System, c’est ça l’histoire ?".

.@HonoreMvula1 Donc là je rentre en clash contre le 5ème membre de Magic System c'est ça l'histoire? 😅 pic.twitter.com/bvvySdVmGu — Booba (@booba) December 7, 2022

La machine est lancée.