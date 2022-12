Booba est fan , il m'aime beaucoup : la déclaration provocante de Gims

Gims n'a pas fait dans la dentelle.

Entre Gims et Booba, le clash est ancien, sévère et parfois violent. En général, Gims ne répond jamais mais alors que Rohff et Maes entre autres tapent à tour de bras sur le Duc, il a senti que c'était le moment d'en remettre une couche. En interview pour France Inter, il est revenu sur sa brouille avec le rappeur de Boulogne, confirmant qu'il ne répondait jamais mais que, parfois, il se laissait aller à envoyer des pics.

"Vous savez, c'est un fanatisme, c'est de l'amour mal orienté envers moi, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup de base. Et vous savez que l'autre face de l'amour, c'est la haine. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a été blessé. C'est un fan je pense..."